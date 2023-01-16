بعد شهرين من تنصيبه.. إنهاء مهام رئيس ديوان وزارة التعليم العالي

أنهى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مهام رئيس ديوان الوزارة محمد عماري، بعد شهرين من تنصيبه فقط.

فيما عين الأستاذ قندوزي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس جامعة سعيدة، في هذا المنصب.

ويعول وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسب المعلومات المتوفرة إجراء العديد من التغييرات، على مستوى الهياكل الجامعية.

ويأتي هذا من خلال إختيار أشخاص يساهمون في تحقيق مشروع الوزارة المتمثل في تحويل سنة 2023 إلى سنة الذكاء الاصطناعي.

وكذا التركيز على مشاريع المؤسسات الناشئة، ومذكرات التخرج ستارت اب.