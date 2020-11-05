بعد شهرين من حادثة تسرب النفط بالوادي: حكار يعاين مدى تقدم أشغال معالجة آثار التسرب

قام توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، بزيارة تفقدية لمنطقة البعاج لمعاينة مدى تقدم أشغال معالجة آثار التسرب على طول مسار وادي ايتل.

وحسب بيان للمجمع، فإن الزيارة تأتي بعد شهرين من حادثة التسرب في منطقة البعاج.

وأضاف البيان، أن المجمع عرض حصيلة الأشغال المنجزة أمام إطارات ولاية الوادي، وهو ما يظهر حصيلة المجهودات التي قام بها المجمع.

حيث تم تغطية أكثر من 650 هكتار ما سمح بتحديد 27 نقطة التي مسها التسرب ومعالجة 25 نقطة الى يومنا هذا.

وقد سخّر المجمع وسائل وموارد معتبر ة منها طائرة هليكوبتر وطائرة درون ومعدات وشاحنات مختلفة وأكثر من 150 عامل وتقني.

وأضاف البيان، أن المخبر التابع للشركة قام بمجموعة من التحاليل تخص الهواء، التربة والمياه حيث خضعت 61 بئر للمعاينة والتحليل ومعالجة 7 منها حتى تصبح مطابقة للمعايير.

ولقد اشار الرئيس المدير العام بان هذه العمليات تبقى مستمرة لغاية المعالجة النهائية والتطهير التام لاثار هذا التسرب.

وأشار المصدر، إلى أن الشركة قامت بحفر 10 آبار لصالح فلاحي المنطقة وتزويدها بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية.

وفي ختام الزيارة تفقد حكار مدرسة ابتدائية تم تجهيزها مؤخرا بسخانات مائية تشتغل بالطاقة الشمسية ومجموعة من أجهزة الاعلام الآلي لصالح تلاميذ هذه المدرسة.