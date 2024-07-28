بعد شهرين من زواجهما.. عروس تُدخل زوجها حبس الحراش

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأحد. بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ، مع الايداع في الجلسة. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق المتهم الموقوف “ح.م.عصام”، ماستر 2 في الهندسة الميكانيكية. لضلوعه في قضية اعتداء بالضرب على زوجته.

كما تم إلزام المتهم بدفع تعويض لضحيته مبلغ مالي مقدر بـ30 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بها.

وجاءت إدانة المتهم الموقوف، بعدما التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم لمتابعته بجنحة الضرب والجرح العمدي على الزوجة.

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها هيئة المحكمة في جلسة علنية، فإن الوقائع تعود إلى شكوى تقدمت بها الضحية زوجة المتهم، مفادها تعرضها للضرب من قبله، مسببا لها ضررا جسديا على مستوى الأنف، بعد توجيهه عدة لكمات لها على مستوى الوجه، مخلفا لها كسورا وجروحا بليغة.

كما أرفقت الضحية في شكواها شهادة طبية حررها لها الطبيب الشرعي تثبت عجزا طبيا مدته 30 يوما.

وفي الجلسة، اعترف المتهم أمام القاضي بأن لحظة غضب انتباته، خلال مناوشات كلامية بينه وبين زوجته الحالية جعلته يوجه عدة لكمات لها، معربا المتهم عن أسفه وندمه لما سببه من أضرار لزوجته العروس، التي لم يمضِ سوى شهرين عن عقد قرانه بها.

وبالمقابل أصرّت الضحية على المتابعة القضائية، والتأسس كطرف مدني في القضية، مطالبة بتعويض مالي جبرا بالأضرار اللاحقة بها.