بعد شهرين من وصوله إلى فرنسا.. جزائري يحدث فوضى في تولوز

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على جزائري، بعد أن أحدث فوضى عارمة في تولوز.

وحسب موقع la dépêche الفرنسي، وصل سفيان البالغ 42 عاما إلى فرنسا منذ 6 أسابيع فقط.

سفيان، أب لطفلين، ترك زوجته وأولاده في الجزائر ليجرب حظه في أوروبا. كان يأمل في البداية أن يستقر في إسبانيا، لكنه قرر في النهاية الانضمام إلى ابن عمه. الذي يعيش في تولوز جنوب غرب فرنسا.

وأراد سفيان الاستقرار في تولوز مع عائلته، لكن سلوكياته حالت دون تحقيق ذلك.

يوم الإثنين الماضي، بينما كان تحت تأثير المخدرات والكحول ، وقف سفيان خلف مقود سيارة بدون تأمين ولوحة ترخيص مسروقة.

وشهد سكان تولوز مشهداً جديراً بفيلم أكشن في وسط تولوز، حيث خرق الجزائري الذي لاحقته الشرطة كل قواعد المرور.

وأشار ذات الموقع أن الجزائري اخترق الضوء الأحمر، وسار في الاتجاه الخاطئ وأحيانًا على سكة التراموي.

وقد حاول الجزائري الرجوع إلى الخلف واصطدم بسيارة شرطة. الرجل الذي طاردته الشرطة فقد السيطرة في النهاية على سيارته وحاول الهرب سيرا على الأقدام.

على الرغم من مقاومته ، ألقت الشرطة القبض عليه، بعد 9 كيلومترات من المطاردة. حاول الجزائري الدفاع عن نفسه مرة أخرى بتوجيه ضربات إلى رجال الشرطة.

وكان الجزائري تحت تأثير القنب والكوكايين والكحول، حيث تم اعتقاله واقتياده إلى مركز الشرطة.

وطلب الجزائري من هيئة المحكمة تأخيرًا لتحضير دفاعه أمام محكمة تولوز الجنائية، حيث ستتم محاكمته 16 فيفري.

وطلب المدعي العام استمرار احتجازه حتى جلسة الاستماع المقبلة. “حتى لو لم تتم إدانته مطلقًا، فإن إدمانه على الكحول والمخدرات يمثل خطرًا بتجديد الجريمة”.

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