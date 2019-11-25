بعد شهر على إنتحار صديقتها.. وفاة نجمة الكيبوب الكورية “هارا” في ظروف غامضة

بعد شهر على إنتحار صديقتها مغنية الكيبوب الكورية “سولي”، عثرت الشرطة في كوريا الجنوبية على جثة النجمة “غوو هارا”، داخل منزلها.

وتعرضت نجمة الكيبوب “هارا”، إلى الإنتقاد بشدة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فيما لم تحسم الشرطة الجدل حول إنتحارها.

وحاولت هارا والتي تبلغ من العمر 28 سنة الإنتحار سابقا، ليتم إنقاذها، وقالت وقتها أنه من الصعب عليها التغلب على الإكتئاب.

وكانت المغنية “هارا”، عضوة في أشهر الفرق الموسيقية في كوريا، لتقدم بعدها أغاني منفردة وتقيم حفلات خاصة بمختلف أنحاء العالم.

وتأتي وفاة “هارا”، بعد شهر تقريبا من إعلان وفاة صديقتها نجمة الكيبوب “سولي”، والتي أقدمت على الإنتحار بسبب التعليقات السلبية.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية، فيديو قديم يجمع بين سولي وهارا، وهن يتحدثن عن التعليقات السلبية وإعتبرن بأنها قاتلة.