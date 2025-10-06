بعد شهر من تعيينه.. رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم استقالته

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو قدم استقالته، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون قبلها.

وأتت استقالة لوكورنو بعد يوم واحد من كشف الإليزيه الأحد، عن تعيين حكومة لوكورنو الجديدة. الذي كان من المقرر أن يكشف عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء المقبل.

وقال زعيم حزب “التجمع الوطني” الفرنسي اليميني المتطرف، جوردان بارديلا الاثنين، إن حزبه “قريب جداً من اتخاذ موقف يصوّت فيه ضد الحكومة”، للإطاحة بها من السلطة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور