بعد شهر واحد من تنصيبه.. استقالة المدير العام لاتحاد العاصمة

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم السبت، رسميا عن استقالة المدير العام للفريق، رزقان عبد المجيد، بعد شهر واحد فقط من تنصيبه.

وكشفت إدارة الاتحاد، بأنه قد تم اليوم عقد جلسة عادية تتوافق مع توجيهات الشركة المالكة “سيربور” من أجل تكثيف المجهودات ومواصلة العمل لإنهاء الأشغال في مركز التكوين بعين البنيان.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى جميع الجوانب التي تم التكفل بها. بما فيها المعدّات الرياضية والتأثيث الخاصة بمركز التكوين.

قبل أن تؤكد تقديم رزقان، من منصبه مديرا عاما للنادي. بالنظر إلى عدم الاتفاق على بنود العقد الذي يربط بينه وبين النادي.

كما تقدم مجلس إدارة اتحاد العاصمة، في الأخير بجزيل لعبد المجيد رزقان على كل المجهودات المبذولة في ظرف وجيز.