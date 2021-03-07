بعد صدمة الداربي.. محرز يُخاطب أنصار السيتي

خاطب سهرة اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري رياض محرز أنصار فريقه مانشستر سيتي بعد صدمة الداربي.

الساحر الجزائري نشر صورة له من اللقاء الذي جرى بملعب الإتحاد وانتهى بفوز مانشستر يونايتد بهدفين دون رد لحساب الجولة ال28.

وأرفق الصورة التي وضعها على حسابه الرسمي في “تويتر” ب:”نشعر بخيبة أمل لتوقف سلسلة انتصاراتنا في هذا اللقاء”.

وأضاف قائد الخضر:”لكننا سنعود سريعًا.. إلى المرحلة التالية”.