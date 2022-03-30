بعد صدمة الكاميرون.. السيتي يدعم محرز !

وجه فريق مانشستر سيتي الانجليزي رسالة دعم لنجمه الدولي الجزائري رياض محرز عقب صدمة الكاميرون سهرة الثلاثاء.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحارب الصحراء أمسية اليوم الأربعاء.

كما أرفق الحساب الصورة بعبارة:”ننتظرك أقوى يا رياض !”.

وكان الخضر قد فشلوا في بلوغ مونديال قطر 2022 بطريقة دراماتيكية أمام الكاميرون.