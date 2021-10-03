بعد صدمة بلماضي.. هكذا رفع دولور معنوياته

رفع الدولي الجزائري، أندي دولور معنوياته بأفضل طريقة ممكنة، بعد الصدمة التي تعرض لها من طرف الناخب الوطني جمال بلماضي، والذي أبعده عن صفوف مُحاربي الصحراء، بشكل مُفاجىء وغير مُتوقع.

وأختير رأس الحربة، كثاني أفضل اللاعبين خلال إنتصار ناديه نيس على حساب براست بهدفين مُقابل واحد، حيث تحصل على تقييم 6/10 من طرف جريدة “ليكيب”.

وتحرك “بوزلوف” بشكل لافت للأنظار، وصنع الخطر في أكثر من مرة رغم أنه فشل هذه المرة في زيارة الشباك، ولكن أكد من جديد على الفورمة العالية التي يتواجد فيها حاليا.