بعد صدمة شُبان الخضر.. بن عودة يُدافع عن زطشي وشفيق

دافع عبد الكريم بن عودة، نائب المدير الفني الوطني، عن خير الدين زطشي وعامر شفيق، مؤكدين بأنهما لا يتحملان مسؤولية ما حدث للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما في تونس.

وصرّح قائلا للإذاعة الوطنية :”ما حدث في دورة لوناف لا يتحمل مسؤوليته رئيس الفاف، أو المدير الفني الوطني”.

وواصل :”الرجلان قاما بعملهما على أكمل وجه، والإقصاء المُر، يعود لعدم تحضيرانا بشكل جيد مُقارنة ببقية مُنافسينا”.

وختم :”الفشل في المُنافسة الأخيرة، لا يعني محو كل شيء، وعلينا العمل على النقاط الإيجابية وتحسينها في المُستقبل”.

ولم يُفوت بن عودة الفُرصة، من أجل توجيه اللوم للأندية الجزائرية، التي لا تعمل جيدا من ناحية التكوين.