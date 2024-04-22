بعد صدور النظام التعويضي.. هذه هي الرواتب الشهرية لموظفي الشؤون الدينية

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن الرواتب الشهرية وعلاوات المردودية لموظفي الأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية وهذا بعد صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي لسلكي الإمام.

وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك، عبر جدول مفصل تضمن الراتب الشهري. وعلاوة المردودية لموظفي الأسلاك الخاصة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف في الدرجة السادسة. بعد صدور القانون الأساسي والنظام التعويضى لسلكي الإمام، كما هو موضح في الوثيقة المرفقة أدناه.

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