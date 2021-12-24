بعد صدور قائمة بلماضي.. رسائل قوية من محرز وبن ناصر قبل الكان

وجه النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” سهرة اليوم الجمعة رسالة قوية للمُنتخبات الافريقية المعنية بالمُشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 المُقررة بالكاميرون.

متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي نشر صورة له، وهو يحمل مجسم الكان الذي توج بها الخضر سنة 2019.

وأرفق”إسما” الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة:”فخور بأن أتلقى استدعاء للمُشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة”.

كما أضاف أفضل لاعب في كان 2019:”سنبذل قصارى جهدنا للدفاع عن لقبنا بتصميم وتواضع”.

قائد الخضر ونجم مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز سار على ذات النهج ونشر صورة له حاملا مجسم كأس أمم إفريقيا 2019 على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وأرفق محرز الصورة بعبارة:”عن قريب إن شاء الله “، هذا اضافة الى علم الجزائر وقلب أخضر.