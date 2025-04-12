بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة اللاعب المصري إبراهيم شيكا

توفي اليوم السبت، اللاعب السابق لنادي الزمالك المصري، إبراهيم شيكا، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 27 ربيعا، وفقا لما تناقلته الصحافة المصرية.

وكان فقيد الكرة المصرية، قد أصيب بـ “سرطان المستقيم”. ما تسبب في تدهور صحته، الأمر الذي أجبره على الابتعاد عن ميادين كرة القدم.

وكشفت الصحافة المصرية، بأن حالة لاعب الزمالك السابق. تدهورت بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة تحت إشراف الأطباء. قبل أن يفارق الحياة صبيحة اليوم السبت.