بعد صعوده المدرجات.. لجنة الانضباط توجه إنذاراً لـ شاوشي وتعاقبه مالياً

وجهت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة إنذاراً مع تسليط غرامة مالية، في حق حارس مرمى اتحاد الحراش، فوزي شاوشي.

وذلك على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام مولودية باتنة، بتاريخ 14 ديسمبر المنصرم. إذ أقدم حارس “الصفراء” إلى مدرجات ملعب 1 نوفمبر بباتنة.

وبعد الاستماع لأقوال فوزي شاوشي، خلال اجتماع اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الهواة، أوضح الحارس أنه صعد إلى المدرجات من أجل تهدئة الأوضاع، بعد اندلاع أعمال شغب بين المشجعين.

وحسب بيان رابطة الهواة، عبر موقعها الرسمي، فقد تقرر تسليط إنذار بحق الحارس فوزي شاوشي. بالإضافة لغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

وفي ذات السياق، سلطت لجنة الانضباط التابعة لرابطة الهواة، عقوبة لعب مباراة دون جمهور، بحق نادي مستقبل الرويسات، بعد اقتحام جماهيره أرضية الملعب خلال مواجهة جمعية الخروب. وبالتالي سيستقبل الفريق الإتحاد السوفي في الجولة 17 دون جمهور.

كما وجهت ذات الهيئة الإستدعاء لرئيس مستقبل الرويسات بن ساسي لعروسي عقب تصريحاته الإعلامية الأخيرة المثيرة للجدل.