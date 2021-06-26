بعد صعود إتحاد ورقلة وشباب برج منايل.. سقوط 12 فريق إلى قسم ما بين الرابطات

الرياضة
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بعد صعود إتحاد ورقلة وشباب برج منايل.. سقوط 12 فريق إلى قسم ما بين الرابطات
بقلم يونس رزيق

كشفت الجولة الـ22 والأخيرة من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم عن هوية الأندية النازلة غلى قسم ما بين الرابطات، ويتعلق بـ 12 فريق غادر رسميا القسم الوطني الثاني في إنتظار تحديد هوية الأندية الصاعدة إلى المحترف الاول بعد إجراء دورة الصعود.

وغادر رسميا كل من جمعية الخروب و شباب أولاد جلال و دفاع تاجنانت ومولودية باتنة (مجموعة الشرق) وكذا وفاق المسيلة و اتحاد البليدة، شباب بني ثور وأمل بوسعادة (مجموعة الوسط)، بالإضافة الى سريع واد رهيو إتحاد الكرمة، اتحاد الرمشي و أولمبي أرزيو (مجموعة الغرب).


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