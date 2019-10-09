بعد صفعة بلماضي.. غولام يتلقى ضربة موجعة أخرى!

يعيش الجزائري فوزي غولام، أوقاتا عصيبة، فبعد تصريحات جمال بلماضي القوية ضده، جاء الدور على الإيطاليين للتشكيك فيه وفي مُستواه.

وكشف الإعلامي الشهير “جيانلوكا ديمارزيو”، بأن الظهير الأيسر سيجد صعوبات كبيرة قبل إسترجاع مكانته مع ناديه نابولي.

وصرّح بشأنه قائلا :”غولام لم يعد ذات اللاعب الذي كان عليه قبل سلسلة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها”.

وواصل :”إنه يُقلقني كثيرا، حيث أنه لم يتمكن الساعة من إسترجاع مُستواه الطبيعي”.

وأوضح نجم “سكاي سبورتس” بأن صاحب القذفات الصاروخية، مُرشح ليُواصل جلوسه على مقاعد البدلاء مُستقبلا.

يُذكر بأن خريج مدرسة سانت إيتيان، رفض التواجد مع الخضر في فترة سابقة من أجل إسترجاع منصبه مع “البرتينوبي”.

ليخسر هذا الرهان مُضيعا فُرصة التتويج بالكان، ويعجز في نفس الوقت عن إسترجاع ثقة كارلو أنشيلوتي.