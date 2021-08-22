بعد صفعه للياسما.. السياربي يبصم على رقم تاريخي جديد

بصم شباب بلوزداد، على رقم تاريخي جديد، بعد صفعه لإتحاد الجزائر، برباعية كاملة في ملعب عمر حمادي ببولوغين، وترسيم تتويجه بالبطولة، ليُصبح أول نادٍ جزائري يُحقق اللقب مرتين متتاليتين لأربع مرات في التاريخ.

وحافظ أبناء لعقيبة، على عاداتهم وتقالديهم، في الحصول على التاج المحلين في مناسبتين متتاليتين، حيث حقق اللقب في 1965 و1966ّ، 1969 و1970، 2000 و2001، و2020 و2021.

وشهدت شوارع بلوزداد، إحتفالات كبيرة سهرة يوم أمس السبت، بعد حسم زملاء أمير سعيود للأمور قبل جولة عن ختام المُنافسة.