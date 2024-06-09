بعد صفعه لمُعجب.. توقعات بحبس عمرو دياب لمدة عام

تقدم الشاب المصري سعد أسامة، الذي صُفِع على وجهه من طرف الفنان المصري عمرو دياب في حفل زفاف، بشكوى ضده خلال الساعات الماضية في القاهرة.

وحسب موقع “فوشيا”، ذهب الشاب مع محاميه إلى قسم التجمع الأول بالقاهرة، وحرر محضر ضد الفنان المصري.

وأشار الشاب في المحضر، لتعرضه للإهانة والضرب على الوجه من قبل عمرو دياب دون داع. إذ إنه كان يود فقط التقاط صورة تذكارية مع فنانه المفضل.

وقال محامي الشاب، شعبان سعيد: “القضية محسومة للشاب المصري، نظرًا لأن الفيديو أظهر كل شيء. والقضية لا تحتاج إلى شهود”.

وأشار المحامي المصري، إلى أن العقوبة تصل لسنة، إذ إن المادة 242 الفقرة الأولى من قانون العقوبات تنص على أن الحبس لمدة عام مع الغرامة.

يذكر أن والد الشاب المصري كان قد علق في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن حق نجله لن يذهب هباءً.

مؤكدًا على أن جذورهم الصعيدية من جنوب مصر، لن تجعلهم يرضون بالصلح أو الاعتذار من قبل الفنان المصري.

وكان حادث صفع عمرو دياب للشاب سعد أسامة، هو الحدث الأكثر تداولاً في الوطن العربي خلال الساعات الأخيرة.