بعد صفقة مشبوهة.. تأجيل محاكمة رئيس قسم الشبكة والخدمات بموبيليس سابقا

أجّلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 23 جانفي المقبل. ملف قضية فساد متابع بها رئيس قسم الشبكة و الخدمات بمؤسسة ” Atm mobilise” سابقا المدعو “ب س”. رفقة عدد من إطارات آخرين.

ومن بين المتابعين “ف.ب”,”ج.ع” ومستخدم بمؤسسة Atm mobilse سابقا و مسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة sarl data mena. ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة ،إلى جانب متهمين آخرين. وجاء سبب تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

وتأتي هذه المحاكمة بعدما تمت متابعتهم في قضية فساد تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الإقتصادية Atm.mobilis. ومجمع شركات جزائرية أجنبية مع قيامهم بالعديد من التجاوزات. و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة ،كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها جنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض. بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية. الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة. بالإضافة كذلك إلى تبييض عائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد و اخفاء و تمويه مصدرها غير المشروع. وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الاجرامية في إطار جماعة إجرامية ،و باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

كما سبق وأن أصدر وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد بيان “بتاريخ 2024/04/15. فإن قاضي التحقيق بذات الجهة القضائية قام باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و (ج.م ) و (ب. و). فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.

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