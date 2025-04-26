بعد صيام دام لعشر لقاءات.. سليماني يبصم على ثاني أهدافه مع فسترلو

تمكن المهاجم الدولي، إسلام سليماني، اليوم السبت، من تسجيل ثاني أهدافه بقميص ناديه فسترلو البلجيكي، في مواجهة ميتشلن.

في إطار مواجهة الجولة السادسة من “بلاي أوف” المؤهل لمنافسة دوري المؤتمرات الأوروبي الموسم المقبل.

وشارك هداف المنتخب الوطني التاريخي، بديلا في هذا اللقاء، عند الدقيقة الـ61 من الشوط الثاني، و تمكن من تعديل النتيجة لصالحه فريقه عند الدقيقة الـ73، عندما كان متأخراً في بهدف دون رد. ولتنتهي المواجهة بين الناديين بالتعادل هدفين في كل شبكة.

للإشارة، بصم المهاجم، إسلام سليماني، على ثاني أهدافه مع نادي فسترلو، من أصل 15 مباراة. ويعود آخر هدف سجله اللاعب لتاريخ 09 فيفري، في مواجهة ستانداردولياج.