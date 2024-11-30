بعد صيام طويل عن التهديف.. غويري يعود لمعانقة الشباك

تمكن المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم السبت، من طرد لعنة الغياب عن التسجيل بعد 11 مباراة مع فريقه رين في الدوري الفرنسي، هذا الموسم.

وبصم المهاجم غويري، على هدف في مواجهة فريقه رين الجارية الآن، أمام المنافس في الجولة 13 من “الليغ1″، سانت إيتيان.

وفك المهاجم، غويري، عقدة الصيام عن التهديف بعد 11 مباراة في “الليغ1″، حيث يعود آخر هدف سجله اللاعب هذا الموسم مع فريقه لتاريخ 18 أوت الماضي، أمام أولمبيك ليون، في إفتتاحية الموسم الكروي الجديد.

وسجل غويري، الهدف الثالث لصالح رين في الدقيقة 53 من الشوط الثاني، قبل أن يغادر أرضية الملعب بعدها في الدقيقة الـ62. ويتقدم رين في النتيجة أمام سانت إيتيان بخماسية دون رد.

للإشارة، سجل غويري هذا الموسم في “الليغ1” هدفين وقدم تمريرة حاسمة من أصل 12 مباراة مع رين هذا الموسم.