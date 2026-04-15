بعد صيانة دامت سنتين.. سفينة “طارق بن زياد” تستعد للإبحار هذا الصيف

قام الأمين العام لوزارة الداخلية، جمال الدين عبد الغاني دريدي، بزيارة تفقد وتفتيش لسفينة “طارق بن زياد”. وذلك بمناسبة رسوّها بميناء الجزائر عقب استكمال أشغال الصيانة والتجديد التي خضعت لها بورشة التصليح باليونان، والتي دامت أكثر من سنتين.

ويأتي هذا تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود.

وحسب بيان للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، فقد مكنت هذه الزيارة الأمين العام، رفقة الوفد المرافق له، من معاينة مختلف أجنحة السفينة، والوقوف على أشغال التجديد التي شملت فضاءات المسافرين، إلى جانب تجهيزات الأمن والسلامة، وكذا غرفة المحركات.

وخلال الزيارة، قام الأمين العام بتهنئة الطاقم المشرف على عملية تجديد السفينة. كما أسدى توجيهات بضرورة الحرص على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين عند الشروع في استغلالها التجاري. مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية للحفاظ على حالتها التقنية والتشغيلية.

وفي ختام الزيارة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح موسم الاصطياف لسنة 2026. بما يستجيب لتطلعات المسافرين، لا سيما أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.