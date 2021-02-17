بعد طرحه كليب”نمبر 2″.. محمد رمضان يسخر من أحمد الفيشاوي

سخر النجم المصري محمد رمضان من المغني أحمد الفيشاوي بطريقته الخاصة، بعد طرح الأخير أغنية “نمبر 2”.

وجاء الألبوم في إطار المناوشات والحرب الكلامية الدائرة بين الثنائي في الآونة الأخيرة.

وشارك رمضان عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو لأحد الأشخاص مع طفلتيه يسألهما عن رأيهما في أغنية ”نمبر 1″.

وعبرا عن حبهما لمحمد رمضان وجميع أغانيه، لكنهما انتقدتا أغنية “نمبر 2” التي طرحها أحمد الفيشاوي مؤخرا.

وعبر النجم المصري محمد رمضان عن سعادته بهذا الإطراء، خاصة بعد الفيديو الذي طرحه أحمد الفيشاوي.

وطرح الفيشاوي مؤخرا كليب أحدث أغنياته التي تحمل اسم “نمبر 2″، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقام الفيشاوي بغنائها على طريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا “موديل” دون غناء.

وتقوم فكرة الأغنية كرد على أغنية “نمبر1” التي أطلقها محمد رمضان على إثر مشادة كلامية وردود فعل مشتعلة بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان عبر المنصات الإلكترونية.

ويستكمل رمضان في الوقت الحالي تصوير مشاهد مسلسله الجديد “موسى”، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري 2021.