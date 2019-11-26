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بعد طرده الأخير.. سليماني يرد برسالة قوية!

الرياضة
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بعد طرده الأخير.. سليماني يرد برسالة قوية!
بقلم إسماعيل عشاش

تعامل الدولي الجزائري إسلام سليماني، بنوع من الفلسلفة مع الإنتقادات الكثيرة التي تعرض لها، بعد طرده الأخير مع ناديه موناكو.

وإستعمل هداف المنتخب الوطني، حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” ليوجه رسالة خاصة، لمُحبيه ومُنتقديه في نفس الوقت.

وقال :”هناك من يُريد أن تحدث الأمور، وآخرون يُحبون أن تحدث، وآخرون يعملون لكي تصير على أرض الواقع”.

يُذكر بأن ما كتبه سوبر سليم، هي بمثابة جملة من أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ، مايكل جوردن.

وإعتبر الكثيرون، بأن إبن عين البنيان، أراد أن يقول للجميع بأنه وصل للنجاح بفضل جهده، ولا يكتفي بالكلام والتمني.


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