بعد “طرده”.. السفير الفرنسي يغادر النيجر

كشف مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومقرّب من وزارة الداخلية في النيجر. أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه، غادر العاصمة نيامي صباح اليوم الأربعاء.

وقال المصدر الدبلوماسي “غادر السفير وستّة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03,00 بتوقيت غرينتش) من صباح” الأربعاء.

وأكّد المصدر الوزاري ذلك، مشيرًا إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.

وقد غادر السفير الفرنسي لدى النيجر البلاد جوا في ساعة مبكرة من الأربعاء. بعد نحو شهر من إصدار المجلس العسكري الحاكم أمرا بطرده. حسبما ذكر مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية ومصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر.

وقال المصدر الدبلوماسي: “غادر السفير و6 من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03,00 بتوقيت غرينتش). من صباح” الأربعاء. وأكّد المصدر الوزاري ذلك، مشيرًا إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.

مساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة إيتيه إلى باريس “في الساعات المقبلة”.

في اليوم التالي، أكّد العسكريون الذين نفذوا انقلابًا في 26 جويلية أطاح الرئيس محمد بازوم. أنهم يتوقّعون أن “تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنيّة”.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قد كشف أن سفير بلده في النيجر سيعود في الساعات المقبلة إلى باريس.

كما أن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام الجاري.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي في مقابلة متلفزة، حيث اعلن أن فرنسا قررت إعادة سفيرها من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، وستضع حدا لتعاونها العسكري مع النيجر.

وأشار ذات المتحدث إلى أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون النيجر في الأسابيع والأشهر المقبلة على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية السنة الجارية.