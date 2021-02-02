بعد طرده من مارسيليا بسبب الخضر.. بعلوج يخرج عن صمته لأول مرة

خرج لاعب المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة “مهدي بعلوج” عن صمته لأول مرة منذ طرده من فريقه أولمبيك مارسيليا شهر ديسمبر الماضي.

بعلوج الذي شارك رفقة الخضر في دورة لوناف لأقل من 20 سنة قال:”سأتحدث لأول مرة منذ تلك الحادثة المؤسفة لكنني لست نادما على القرار الذي اتخذته”.

وأضاف:”ارتداء قميصي المنتخب الوطني الجزائري وفريق أولمبيك مارسيليا يُمثلان فخرا كبيرا في حياتي كلاعب كرة قدم وكرجل أيضا”.

هذا وأعلن فريق “سانت جنفياف دي بوا” الفرنسي الناشط في “الناسيونال 2” ضمه للمهاجم الدولي الجزائري سهرة أمس الإثنين.

مهدي بعلوج تعرض للطرد من نادي أولمبيك مارسيليا بقرار من المغربي ناصر لارغيت مُباشرة بعد عودته من دورة “لوناف”.