بعد طلاقهما.. العوضي بتصريح عن ياسمين عبد العزيز

تحدث النجم المصري أحمد العوضي، عن علاقته مع النجمة ياسمين عبد العزيز، لأول مرة بعد طلاقهما.

كما تحدث الفنان، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها مبيناً تفاصيلها والأسباب التي أدت لدخوله المستشفى.

وقال أحمد العوضي في تصريح لبرنامج يعرض على قناة ” MBC مصر”: “ما قيل عن حالتي الصحية كثير جداً. وما أراه أنه حب واهتمام من الناس”.

وأضاف العوضي: “كنت خلال الفترة الأخيرة أقوم بالتصوير طوال الوقت وكنت أقضي وقتي بين التمرين الرياضي والتصوير. وأصبت بنزلة برد شديدة جداً ولكني أهملتها. لغاية ما أصبت بارتفاع حرارة لدرجة كبيرة وأصبت برعشة”.

وتابع العوضي: “ذهبت للطبيب وطلب مني الدخول للمستشفى لمدة أربعة أيام بسبب إهمالي لصحتي. وإصراري على العمل وبالفعل دخلت المستشفى وإن شاء الله سأخرج من المستشفى غداً”.

وعن زيارة ياسمين عبد العزيز له في المستشفى قال أحمد العوضي: “أنا وياسمين عبد العزيز حالة خاصة جداً. فهي كانت كل يوم معي وتطمئن عليّ ولم تتركني لحظة وهذا ليس جديداً عليها”.

وأضاف العوضي: “أنا أحببت ياسمين عبد العزيز لأنها بنت أصول وياسمين ست أصيلة. ورغم انفصالنا فما زال بيننا احترام وهذا الأمر لم أستغربه منها لأني كنت أنتظره وكانت كل يوم معي”.

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