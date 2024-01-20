بعد طلاقهما.. خبيرة التوقعات تعود بمفاجأة حول ياسمين عبد العزيز والعوضي

كشفت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، عن توقع جديد بخصوص علاقة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وطليقها الفنان أحمد العوضي.

وكانت ليلى عبد اللطيف، قد تنبأت بحدوث انفصال رسمي بين النجمين، وهذا ما تحقق بالفعل خلال الأيام الماضية.

وقالت ليلى عبد اللطيف خلال مداخلة لها مع الإعلامي عمرو أديب، إنها تتوقع للنجمة ياسمين عبد العزيز بعدم استمرارها وحيدة. وقالت أن الفنانة من الممكن أن تتزوج وأن يكون لديها طفل أو طفلة.

وقالت ليلى عبد اللطيف: “في زواج وماسكة طفل أو طفلة في إيدها عندها في البيت، كيف وليه.. العلم عند الله”.

ورداً على سؤال الإعلامي عمرو أديب هل ستعود ياسمين عبد العزيز إلى الفنانة أحمد العوضي، قالت ليلى عبد اللطيف: “إحساسي يقول إن الحب هيرجع يدق بابها قريباً”.

وفي تصريحات سابقة للفنان أحمد العوضي وتحديداً قبل انفصاله رسمياً عن الفنانة ياسمين عبد العزيز. قال لبرنامج “et بالعربي”، إنه لا يهتم بأمور التوقعات ولا يعرف ليلى عبد اللطيف ولم يسمع بها.

وأضاف حينها: “لا أشغل نفسي بهذا الكلام ومن يتكلم فيتكلم هذا شأنه. فأنا لا أهتم بهذا الموضوع وأنا اكتفيت بالرد بتعليق عند ياسمين “كذب المنجمون ولو صدقوا”.