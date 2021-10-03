بعد طول إنتظار باكيتا يلتحق بشباب بلوزداد

إلتحق المدرب البرازيلي، ماركوس باكيتا، وبعد طول إنتظار بناديه الجديد شباب بلوزداد، وذلك بعد تأخر دام لقرابة أسبوع كامل، بسبب عدم تحصله على تأشيرة الدخول للجزائر في الموعد، وتضييعه رحلته يوم أمس بين باريس والعاصمة.

وحل بطل العالم مرتين مع شُبان السامبا لأقل من 17 و20 سنة، رحاله بالجزائر، صبيحة اليوم الأحد مرفوقا بمُساعده المغترب بن قابلية، والذي سيكون ذراعه الأيمن في السياربي.

ويُنتظر أن يوقع صاحب الـ63 عاما على عقده مع بطل الجزائر خلال العامين الماضيين، على أن يتوجه صوب ولاية مُستغانم مُباشرة، من أجل المُشاركة في الأيام الأخيرة من التربص الذي يقيمه زملاء سفيان بوشار في غرب البلاد.