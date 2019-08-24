بعد طول إنتظار.. بلماضي يكشف أول قائمة له إستعدادا للمغرب

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي وبعد طول إنتظار عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص سيدي موسى للمحليين.

وإختار الرجل الأول في الخضر 21 إسما من نجوم دوري “موبيليس” للمُحترفين، لمُباشرة التحضيرات لمُلاقاة المغرب في تصفيات “الشان”.

وسيدخل مُحاربوا الصحراء بداية من اليوم السبت في تجمع تحضيري، سيستغله الطاقم الفني لإختيار أفضل الأسماء.

وسيعمل زملاء الحارس المتألق قاية مرباح على إقناع المُتوج بالكان 2019 للتواجد أمام أسود الاطلس شهر سبتمبر الداخل.

وجاءت القائمة النهائية على الشكل التالي :

الحراس :

قاية مرباح – بن بوط أسامة

الدفاع :

سعدي رضواني – علاتي وليد – شريفي رضوان – لعمارة نبيل – شافعي فاروق – مصطفى خيراوي – بوشار سفيان – بوشينة مصطفى.

الوسط :

حمودي طيب – ربيعي ميلود – بن خليفة طاهر – سعيود أمير – بن دبكة سفيان.

الهجوم :

سالمي حسين – غشة حسام – جحنيط أكرم – بلحول حمزة – بن عياد رياض – بن شاعة زكرياء.