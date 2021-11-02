بعد طول إنتظار.. تحديد تاريخ الجمعية العامة الإنتخابية للرابطة المحترفة

حدد المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، موعد الجمعية العامة الإنتخابية للرابطة المحترفة بتاريخ الـ22 ديسمبر القادم.

وأعلن المكتب الفيدرالي، في البيان الختامي الخاص بإجتماعه الأخير، بأن الجميعة العامة الإستثنائية لـ”لاليغ” ستكون يوم الـ18 نوفمبر الجاري.

كما ستقام الجمعية العامة بعدها يوم الـ24 نوفمبر.

يُذكر بأن تحديد إنتخابات الرابطة، كان قد أثار الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، خاصة وأنها كانت تُسير من طرف المنتهية عهدته عبد الكريم مدوار، بتفويض من الفاف فقط.