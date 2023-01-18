قناة النهار بعد طول إنتظار..عودة الأمطار الغزيرة و الثلوج بهذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 18 جانفي 2023 - 11:13 شارك غرِّد أرسل 230 0 بعد طول إنتظار..عودة الأمطار الغزيرة و الثلوج بهذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XYg6p اقرأ أيضا مجيد بوقرة: هناك العديد من الكرات الضائعة وإعتمد اللاعبون كثيرا على الكرات الطويلة قناة النهار 07 جانفي طالع هابط: عمال كهركيب بتقرت يستغيثون بعد طردهم من عملهم بسبب نهاية العقد .. 20 سنة خبرة ما رحموهمش قناة النهار 05 جانفي دلال خير: رجل يعاني من مرض القصور الكلوي أوقفه عن العمل يطلب من المحسنين مساعدته للعلاج قناة النهار 13 جانفي صريح جدا: هذه هي الحكمة التي يعتمدها الجزائري في حياته اليومية .. قناة النهار 30 ديسمبر نسيمة جعفر باي: للأسف صناع محتوى تافهون يملكون ملايين المتباعين قناة النهار 05 جانفي النهار Breakfast ... فطور الصباح الصحي مع الشاف فريد قناة النهار 11 جانفي الشلف: توزيع سكنات ذات غرفة واحدة بوادي الفضة يثير سخط المستفيدين قناة النهار 15 جانفي "مناصر الخضر :"ان شاء الله اليوم علامنا يطلع ورانا فرحانين بملعب براقي قناة النهار 13 جانفي شاهد..بوقرة يحقق حلم طفل من ذوي الهمم بالدخول للملعب بعدما فشل في الدخول في المباراة الإفتتاحية قناة النهار 18 جانفي عمليات أمنية مشتركة لمكافحة الجـ.ـرائم التي تمس الإقـتـصاد الوطني قناة النهار 09 جانفي