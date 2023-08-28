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الرياضة

بعد طول إنتظار.. ليل يقدم لاعبه الجديد بن طالب

بقلم فيصل زيان بوزيان
بعد طول إنتظار.. ليل يقدم لاعبه الجديد بن طالب
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أعلن نادي ليل الفرنسي، عن تعاقده مع متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، قادما من نادي أنجي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب بيان النادي الفرنسي، عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، فقد وقع اللاعب الدولي الجزائري بن طالب على عقد مدته 3 سنوات مع نادي الشمال.

يجدر الإشارة، تعطل الإعلان عن صفقة بن طالب حوالي شهر، بسبب معاناته من مشاكل صحية، أفشلت إجتياز اللاعب الفحص الطبي.

Bentaleb

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