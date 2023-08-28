بعد طول إنتظار.. ليل يقدم لاعبه الجديد بن طالب
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن نادي ليل الفرنسي، عن تعاقده مع متوسط ميدان المنتخب الوطني، نبيل بن طالب، قادما من نادي أنجي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وحسب بيان النادي الفرنسي، عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، فقد وقع اللاعب الدولي الجزائري بن طالب على عقد مدته 3 سنوات مع نادي الشمال.
يجدر الإشارة، تعطل الإعلان عن صفقة بن طالب حوالي شهر، بسبب معاناته من مشاكل صحية، أفشلت إجتياز اللاعب الفحص الطبي.
C’est avec un grand plaisir que le LOSC annonce l’arrivée au club de l’international Algérien Nabil Bentaleb 🇩🇿
Né à Lille, formé au LOSC, révélé en Premier League 💎
Bon retour chez toi Nabil ♥️
Le communiqué ⬇️
— LOSC (@losclive) August 28, 2023
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