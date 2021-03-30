بعد طول انتظار.. قصة دوما تنتهي مع شباب بلوزداد

الرياضة
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بعد طول انتظار.. قصة دوما تنتهي مع شباب بلوزداد
بقلم إسماعيل عشاش

وصلت قصة المدرب فرانك دوما مع شباب بلوزداد، إلى نهايتها بعد طول انتظار، حيث تقرر منعه من الإشراف على التشكيلة، بداية من اليوم الثلاثاء.

وإجتمع الرئيس المدير العام لشركة “مادار”، شرف الدين عمارة، مع التقني الفرنسي من أجل الإتفاق معه على فسخ عقده.

وكان التقني الفرنسي، قد تفادى الإقالة بشكل غريب، رغم النتائج السيئة جدا للفريق، مُستغلا علاقته الجيدة مع المدير الإداري.

ويأمل الجميع، أن يكون رحيل صاحب الـ53 عاما، أثر إيجابي على المجموعة التي كان بصدد قيادتها للهاوية.

وسيُرافق كل من سليمان رحو، كريم بختي وخالد ديكيماش، والمحضر البدني غيوم تورا، خارج أسوار الفريق.


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