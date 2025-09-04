بعد ظهورهم في فيديو عبر “الفايسبوك”.. توقيف 5 شباب من بينهم قُصّر اعتدوا على كهل وزوجته

أمرت قاضي الجلسة بمحكمة الحراش مساء اليوم الخميس، بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. فيما تم تحويل قاصرين ويتعلق الأمر بالمدعو “ي.أ”و”ب.ع” على قاضي الأحداث. وذلك على إثر حادث الاعتداء الخطير الذي طال كهل رفقة زوجته بطريق عمومي من قبل المشتبه فيهم. والذي عرف رواجا واستهجانا بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وكانت مصالح الدرك الوطني بالمحمدية قد أوقفت المشتبه فيهم الذي ظهروا في تسجيل فيديوا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحر هذا الاسبوع. والذي عرف استهجان واستنكار كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك، بعدما ظهر مجموعة من الشباب نزلوا من على متن مركبة من نوع هاربيل. وقاموا بالاعتداء، على كهل كان رفقة زوجته الحامل على متن سيارة ماروتي سوداء اللون. وظهرت زوجته تستنجد لحماية زوجها، فيما كان يتعرض للضرب من قبل المشتبه فيهم.

هذا وقد أمرت اليوم محكمة الشراقة في جلسة المثول الفوري تأجيل البث في القضية لتاريخ 11 سبتمبر الجاري. فيما أمرت بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت والبقية على قاضي الأحداث. في تهم تتعلق بالضرب والاعتداء بطريق عمومي في طريق في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من مستجدات.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور