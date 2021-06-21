بعد ظهوره الشاحب في “اليورو”.. “السيتي” يفتح أبواب الخروج لـ “سترلينغ”

كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن نادي “مانشستر سيتي” فتح أبواب الرحيل للعديد من النجوم تحسبا للموسم الجديد ويتقدم الدولي الإنجليزي “رحيم سترلينغ” الذي قدم وجه شاحب هذا الموسم مع الفريق السماوي بالإضافة إلى الوجه الشاحب الذي ظهر به في “اليورو” مع منتخب الأسود الثلاثة.

في نفس السياق، فإن أداء “سترلينغ” في الفترة الأخيرة يؤكد أن إدارة “مانشستر سيتي” تفكر جديا في التخلي عنه من أجل التعاقد مع لاعب آخر ويتعلق الأمر بـ “غريليتش”، لذلك فإن الاستفادة من “سترلينغ” ماديا أفضل من بقائه في صفوف الفريق دون تقديم الإضافة اللازمة.

هذا ما يعني أن “محرز” يتجه للبقاء في صفوف السيتي، بعد أن قرر “برناردو سيلفا” المغادرة ووكيل أعمال “خورخي مينديز” عرضه على “أتليتكو مدريد” و”برشلونة”، وأيضا بالنظر للمستوى الباهت الذي ظهر به “سترلينغ” في هذا الموسم.