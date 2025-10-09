بعد عامين من الإبادة.. التوصل إلى إتفاق بإنهاء الحرب على غزة

أعلنت حركة حماس الفلسطينية، عن التوصل إلى إتفاق بإنهاء الحرب على غزة

وأضافت الحركة، أن الإتفاق يقضي بانسحاب الاحتلال الصهيوني من غزة، ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.

وأكدت حركة حماس، أنها تقدّر عالياً جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا. وكذا جهود الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب نهائياً. داعية الرئيس ترامب والدول الضامنة إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ الاتفاق كاملا. بالأإضافة كذلك إلى عدم السماح للاحتلال بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق الاتفاق.

وحيّت حركة حواس وثمنت جهود الشعب الفلسطيني العظيم الذي سجّل مواقف عزٍّ وبطولة وشرف لا نظير لها. مؤكدة، أن تضحيات شعبها لن تذهب هباءً وسنبقى على العهد. ولن نتخلّى عن حقوق شعبنا حتى الحرية والاستقلال وتقرير المصير

