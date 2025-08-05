بعد عامين من التحقيق ..هذا هو سبب انفجار الغواصة “تيتان”

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى”، إن تقرير خفر السواحل الأمريكي حول انفجار غواصة ” تيتان”، صدر بعد تحقيق معقد استمر عامين.

وفي جوان 2023، انفجرت غواصة أوشن جيت بعد حوالي 90 دقيقة من هبوطها نحو حطام التيتانيك في المحيط الأطلسي.

ولقي جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها حتفهم - بمن فيهم ثلاثة ركاب، والرئيس التنفيذي لشركة. أوشن جيت وكابتن الغواصة. ستوكتون راش، ومساعده.

وأشار التقرير المكون من 335 صفحة إلى أن الرئيس التنفيذي لشركت أشن جيت ستوكتون راش، الذي توفي على متن الغواصة. تجاهل بيانات حيوية في الفترة التي سبقت الحادث. بسبب نقص الرقابة.

ويقول التقرير: “إن غياب الرقابة من جهات خارجية ووجود موظفي أوشن جيت ذوي الخبرة خلال عمليات تيتان عام 2023. سمح للرئيس التنفيذي بتجاهل عمليات التفتيش الحيوية وتحليلات البيانات. وإجراءات الصيانة الوقائية تمامًا، مما أدى إلى وقوع حادث كارثي”.

ويشير التقرير إلى أن الشركة استخدمت “أساليب ترهيب” لتجنب التدقيق. وأوضح أنه في السنوات التي سبقت الحادث، “استغلت الشركة أساليب الترهيب.ومنح الموافقات للعمليات العلمية، وسمعة الشركة الجيدة للتهرب من التدقيق التنظيمي”.

وأضاف التقرير: “من خلال خلق واستغلال الارتباك التنظيمي وتحديات الرقابة بشكل استراتيجي، تمكنت شركة أوشن جيت في النهاية من تشغيل تيتان بشكل كامل خارج نطاق بروتوكولات أعماق البحار المعمول بها”.