بعد عامين من تعليق الجزائر للمعاهدة.. خسائر فادحة يتكبدها قطاع التجارة الاسباني

تحتل إسبانيا حاليًا مكانة رائدة عالميًا في مجال الطلاء الزجاجي وألوان السيراميك، أي الجزء الذي يغطي البلاط. مما يمنحه التصميم واللون المرغوب فيه. وبعد إيطاليا، كانت الجزائر السوق الرئيسي الذي تصدر إليه الشركات الإسبانية هذه المنتجات.

ومنذ تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار، سجلت رابطة أصحاب العمل ANFFECC. خسائرها بقيمة 40 مليون يورو.

في بداية الصيف، أبلغوا بالفعل أنهم توقفوا عن دفع 25 مليون يورو والآن تضاعف الرقم تقريبًا.

ولهذا السبب فإنهم يطالبون الحكومة “بالحل الدبلوماسي للصراع في أقرب وقت ممكن”.

علاوة على ذلك، أوضحت جمعية رجال الأعمال لـ ECD أن الجزائريين لا يقبلون أيضًا. منتجات الشركات الإسبانية التي تأتي من مصانع إنتاج موجودة في بلدان أخرى. وقد أدى ذلك إلى اختفاء العلاقات التجارية لقطاع المينا الخزفية مع الجزائر بشكل كامل.

وقد علقت الجزائر اتفاق الصداقة مع إسبانيا، وكان سبب هذا القرار هو تغير موقف إسبانيا. فيما يتعلق بالنزاع مع الصحراء الغربية.

من جانب آخر، تعد روسيا السوق السابع الذي تم تصدير هذه الأنواع من المواد إليه بشكل أكبر. ولكن منذ بدء الصراع مع أوكرانيا، اختفت العلاقات التجارية أيضًا.

علاوة على ذلك، يندرج قطاع السيراميك ضمن ما يسمى بالقطاع “المكثف للغاز”، حيث أن استهلاكه للطاقة مرتفع للغاية.

ويتم الحصول على السيراميك عن طريق إخضاع سلسلة من العناصر الكيميائية لعملية صهر. في فرن عند درجات حرارة أعلى من 1500 درجة مئوية. ثم تبريده وبالتالي الحصول على المكون الأساسي لطلاء السيراميك.

وتتضمن عملية الصهر استهلاكًا كبيرًا للغاز، وعلى الرغم من أنه، يتم العمل لإيجاد مصادر بديلة للطاقة. إلا أن الغاز هو الوحيد القابل للتطبيق في الوقت الحالي.