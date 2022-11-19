بعد عام من غدر جمال بن اسماعين.. فيديوهات الجريمة والتنكيل في المحكمة

عرضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم السبت، في رابع يوم من انطلاق محاكمة المتهمين. في مقتل المرحوم جمال بن اسماعين، للاطلاع عليه من طرف المتهمين وهيئة الدفاع المتأسسة في القضية.

وأحيت الفيديوهات المعروض بالجلسة عبى شاشة مكبرة، الجراح في قلوب الحاضرين حيث عم الصمت والحزن أرجاء القاعة. في الوقت الذي كان المتهمون يتفرجون على الافعال الفظيعة. التي ارتكبوها في حق الضحية جمال بن اسماعين بتاريخ 11 اوت 2021. حين هبّ الى منطقة القبائل وبالتحديد الى مدينة أربعاء ناثيراثن لمد يد المساعدة للأهالي. اثر موجة الحرائق التي التهمت الغابات والمساكن.

وفي معرض الفيديوهات التي عرضتها المحكمة، اطلع الحضور على وقع الجريمة منذ انطلاقها. لما التفتّ الحشود المتكونة من المئات من سكان “الدشرة” على سيارة من نوع كليو كومبيس بيضاء اللون. وراحوا يتهجمون على راكبيها كان من بينهم جمال بن اسماعين. فيما تمكن رجال الشرطة من تهريب مرافقه بعيدا وهو يتعرض الى الضرب والاعتداء لللفظي والجسدي. في حين كان صوت المرحوم جمال بن اسماعين يتوسل الحشود المحاصرة له بالقول “والله جيت مع صحابي نعاون”. كان الضحية يرددها بصوت خافت خاشيا من الموت الذي كان يحدق به من كل جهة لحظتها.

وفي فيديو آخر والذي تعمدت المحكمة إعادة بثه ثلاث مرات متتالية، ظهر فيه جمال بن اسماعين وسط ساحة عبان رمضان. بداخل مركبة الشرطة و الحشود، من بينهم المتهمين في القضية يركلون السيارة ويصرخون عاليا ” بوفوار أساسن”، و” الله اكبر”. فيما ظهر عدد من المتهمين يصعدون المركبة واحدا تلوى الآخر، مدججين بأسلحة بيضاء. من بينهم المتهم فرحات فرحات الذي فتح له الحشود الطريق للانفراد بالضحية. فيما ظهر المتهم غيلاس وهو يصعد للمركبة ويطعن الضحية بسكين. بعدما قام المتهم شعبان مصطفاوي بسلبه هاتفه النقال من نوع “سامسونغ” ومفاتيحه وبطاقة هويته. ثم راح يصرخ عاليا معلنا عن اسم الضحية مفتعل الحرائق -حسبهم-.

جمال بن اسماعين داخل مركبة الشرطة والمتهمة تقول “كملو كملو اذبح اذبح”

وفي مقاطع اخرى عرضتها المحكمة ظهرت الحشود تدهس جمال بن إسماعين بأرجلها ركلا وضربا بكل أنحاء جسده. وهو لا يزال على قيد الحياة والدماء تسيل منه، قبل ان يقوم المتهمون بجره وسحبه الى بعد 10 امتار. بنفس الساحة والحشود تلتقط فيديوهات وصورا تذكارية لهم تعبيرا عن انتصارهم لتوقيف مفتعل الحرائق حسب اعتقادهم.

كما أظهرت فيديوهات اخرى جمع من الحشود يقومون بعرض جثة جمال بن إسماعين في ساحة الموت. اين تم بسكب البنزين عليه ثم حرقه مع وضع سيلفي للذكرى من طرف الحشود من بينهم المتهمين الحاضرين بالجلسة. يتقدمهم الممرضة التي قدمت من تيبازة بدواعي مساعدة اهالي المنطقة ومآزرتهم في محنتهم. التي ألمت بهم اثر الحرائق التي اجتاحت عدد من الولاياات خلال صائفة أوت 2021. اذ ظهرت المتهمة تحرض احد المتهمين وهي تنادي على صديقتها “ميمي” بقطع رأسه وشرب دمه مخاطبة اياه “كملو كملو اذبح اذبح مابقى فيه والو نحيلو راسو”. فيما كان احدهم يلتقط فيديو مباشر ويردد “اذبح اسلخ اشرب دمه”.

وفي الوقت الذي تم عرض فيديوهات القتل والتنكيل بجثة المرحوم وسط مدينة أربعاء ناثيراثن بتيزي وزو. لم يكن بمقدور البعض مشاهدة المقاطع الفظيعة. فيما ظهر المتهمين بعضهم يتفرج بتمعن. والبعض الآخر حاول اخفاء وجهه والالتفات يمينا وشمالا نظرا لفضاعة الافعال. التي اقترفتها ايديهم في حق شاب قطع مئات الكيلومترات. من مسقط رأسهة من ولاية عين الدفلى الى تيزي وزو. لاغاثة سكان المنطقة المشتعلة.