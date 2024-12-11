بعد عام من إطلاقه.. تركيب أزيد من 18 ألف سيارة بمصنع فيات الجزائر

أنتج مصنع “فيات” طفراوي بوهران، منذ سنة على إطلاقة، أزيد من 18 ألف مركبة، إلى غاية شهر ديسمبر الحالي.

وشغّل المصنع 1650 مستخدماً، مع تعيين مجمع ستيلانتيس 5 مناولين محليين، ما يسمح للمصنع ببلوغ نسبة إدماج تتجاوز 10٪ قبل العتبة التنظيمية.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لمصنع فيات طفراوي، تم إبرام شراكات مع جامعتين اثنتين و7 مراكز تكوين، بهدف مرافقة المهارات التي ستشيّد صناعة سيارات الغد.

كما بلغت أشغال توسيع المصنع لإدماج التلحيم والطلاء، وفق نظام “سي كا دي”، نسبة إنجاز قدرها 40٪ بنهاية سنة 2025.

وأكد مجمع ستيلانتيس في بيانه أن مصنع “فيات طفراوي” سجل عامه الأول الحاسم والمتسم بارتفاع وتيرة نشاطه الإنتاجي وتطوير المهارات الصناعية وإقامة شراكات استراتيجية وإنشاء نسيج محلي للمناولة.

كما أن بلوغ هذه المرحلة يدل على التزام ستيلانتيس في الجزائر واستراتيجيته للتوطين العميق القائم على مبدأ “في المنطقة من أجل المنطقة”.

ومنذ افتتاحه في 11 ديسمبر 2023، قطع مصنع فيات طفراوي مراحل حاسمة، تبيّن بكل وضوح التزام ستيلانتيس بتحويل الجزائر إلى قطب استراتيجي لتنميته في إفريقيا.

وخلال عام واحد فقط، باشر المصنع إنتاج سيارة فيات FIAT 500، واعتبارا من جوان 2024، وضع حيز الخدمة خطا ثانيا للتركيب الآلي المخصص لتصنيع فيات دوبلو FIAT Doblò.

وتم إدراج في نوفمبر فريقا رابعاً، ما سمح للمصنع بضمان إنتاج متواصل، بوتيرة 17 مركبة في الساعة.

وسيسمح هذا الارتفاع القوي ببلوغ حجم اإنتاج يفوق 18000 مركبة مع نهاية 2024.

في سنة 2024، انضم 1650 متعاونا إلى صفوف المصنع، استفادوا من 170.000 ساعة تكوين تم ضمانها بالشراكة مع المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بلقايد بوهران. من جهة أخرى، يستفيد متمهنون من 6 مراكز تكوين أخرى في منطقة وهران من دورات تدريبية عملية في مصنع فيات طفراوي في مختلف التخصصات.