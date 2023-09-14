بعد عدة شكاوى حول الماء في “بوينان”.. الوالي المنتدب يضرب بيد من حديد

أسدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بوعينان “بوينان”، اليوم الخميس، تعليمات صارمة بخصوص مشكل الماء، خاصة في الأحياء السكنية الجديدة “عدل”.

كما طالب الوالي المنتدب للمقاطعة، مصالح وكالة عدل للتسيير العقاري مصالح وكالة عدل لإصلاح أعطاب خزانات المياه ووضع حيز الخدمة الجديدة منها.

وجاءت تعليمات الوالي المنتدب لـ”بوينان”، عقب الشكاوى العديدة للسكان في الأحياء الجديدة، على غرار حي أهل الخير 2200 مسكن عدل. والذين يعانون في كل منذ مدة طويلة من نقص توزيع الماء الصالح للشرب.

للإشارة، ترأس الوالي المنتدب صبيحة يوم الخميس، اجتماع الذي دار جدول أعماله حول وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب. ووضعية خزانات المياه لمختلف أحياء المقاطعة الادارية بوعينان. وهذا بحضور رئيسي دائرة والمجلس الشعبي البلدي لـ “بوعينان”. المدير المنتدب للموارد المائية، المديرة المنتدبة للطاقة، ممثلة عن قسيمة التعمير والبناء لدائرة بوعينان، رئيس مركز الجزائرية للمياه بوعينان. مدير قطب عدل بوعينان. ممثل عن مؤسسة المدينة الجديدة بوعينان، ممثل عن وكالة عدل للتسير العقاري.