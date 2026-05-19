بعد عرضها محتوى خادش على السوشل ميديا …عام “سورسي“ للتيكتكور “فردوسة “

وقعت محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج في حق المتهمة تكيتوكر موقوفة بسجن القليعة المتهمة المسماة “س.ريم” المعروفة على موقع التواصل الاجتماعي باسم “فردوسة“ .

وفي الدعوى المدنية ألزمت المحكمة المتهمة بأداء تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية يقدر ب100 ألف دج.

وتم ادانة المتهمة“س.ريم” البالغة من العمر 48 سنة والمقيمة بحي موحوس برج الكيفان شرقي العاصمة بعدما التمست وكيل الجمهورية في الجلسة السابقة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا.

ومثلت المتهمة أمام الجهة القضائية ذاتها لمتابعتها بعدة تهم نسبت إليها خلال مجريات التحقيق الابتدائي، عقب رصد مقطع فيديو قامت ببثه على حسابها تيكتوك يتضمن محتوى هابط يتنافى مع الآداب العامة متبوع بالإساءة لجهاز الأمن الوطني بنشر منشور تحريضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي (منصة فايسبوك)، وعلى منصة “تيكتوك”، منافٍ للأخلاق والآداب العامة، ويحرّض على فساد الأخلاق.

كما تسبب الفيديو المنشور في موجة غضب وسخط كبيرين لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة متابعيها، داعين السلطات القضائية المختصة أن تردع المتهمة، وتحاسبها على ما تلفظته من كلام غير أخلاقي ومعارض للآداب العامة ومسيء لهيئة و قداسة الجلباب.

كما تَبٍع قرار ايداع المتهمة رهن الحبس بسجن النساء بالقليعة قبل أسبوعين، بيانا صحفيا أصدرته شرطة العاصمة السبت الفارط، سردت فيه وقائع القضية مع عرض المتهمة مقيدة بالاغلال أمام الرأي العام ذاكرا المصدر نفسه أن المتهمة تم متابعتها بتهم عديدة في إطار التحقيق القضائي .

ولدى مثول المتهمة المسماة(س.ريم) للمحاكمة تم مواجهتها مم طرف رئيسة الجلسة بالتهم المنسوبة إليها و المتعلقة بجنحة نشر خطاب الكراهية مع التحريض على فساد الآداب العامة متبوع بالإهانة لجهاز الأمن الوطني، بنشر منشور تحريضي عبر مواقع التواصل الإجتماعي (منصة التيك توك).

وهي التهم التي أنكرتها المتهمة جملة وتفصيلا رغم مواجهتها من طرف القاضي بالقرص المضغوط الذي اطلعت عليه قبل بت القضية.

وصرحت المتهمة فردوسة بأنها لم تكن لها نية القصد للاساءة أو التحريض على فساد الاخلاق من خلال بثها الفيديو على منصة التيك توك التي تستعملها في الترويج لمحتوياتها المتضمنة روتينها اليومي.

وأضافت المتهمة في تصريحاتها أنها لم تقصد الإساءة أيضا لرجال الأمن من خلال منشور عرضته على حسابها الشخصي مؤكدة أن الفيديو سجلته بطريقة عفوية ملتمسة العفو عنها ومنحها فرصة وحيدة كونها أم لأربعة أطفال وهي المعيلة الوحيدة لهم.

وقائع القضية

وفي التفاصيل، انطلقت ملابسات القضية على إثر متابعة مواقع التواصل الاجتماعي من طرف خلايا اليقظة بفرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، ثم رصد مقطع فيديو مدته خمسة وخمسون ثانية على منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، نشر على حساب الحامل التسمية فردوسة (ferdawsa.oft).

وظهرت المتهمة مرتدية جلبابًا أسود اللون و هي في الطريق العام حيث تطرقت إلى الحديث عن الملابس التي كانت ترتديها تحت الجلباب.

وفور نشر المقطع الذي تمّ تداوله من طرف عدة صفحات، عبر تطبيق “تيك توك” وكذا فايسبوك، والتي أدانت بشدة المحتوى غير الأخلاقي المسيء لهيئة وقداسة الجلباب، كما مست وهزت نفسية الكثير من رواد المواقع لا سيما وأن هذا التصرف يمس بحرمة الدين الإسلامي، كون الفيديو أحدث ضجة وصدى واسعًا من المتابعين وأعقبته عدة تعليقات وتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى إثره، باشرت عناصر الفرقة - فصيلة مكافحة الجرائم السيبرانية، التحريات التقنية على الحساب الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك، الحامل لتسمية فردوسة (ferdawsa.of1). وأفضت التحريات إلى تحديد هوية صاحبة الحساب ويتعلق الأمر بالمسماة “س.ريم” .

استمرارا للتحري، تبيّن أن مستغلة الحساب ردّت بعدة تدخلات عن طريق البث المباشر على منتقديها، حيث قامت بالتلفظ بكلام بذيء وحركات وإيماءات غير أخلاقية من بينها عبارات بذيئة وخادشة للحياء، كما قامت بإشارات غير أخلاقية بي حسب مقاطع فيديو تم رصدها واستغلالها من طرف المحققين.