بعد عرضهم على الطبيب الشرعي.. تشييع جثمان الرئيس الإيراني ومرافقيه غدا الثلاثاء

قال مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية لمحافظة أذربیجان الشرقية “حسن حقیقیان”. أن مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني آیة الله “ابراهیم رئیسي” ومرافقيه ستقام غدا الثلاثاء في مدینة تبريز.

وقال حسن حقيقيان في مقابلة مع وكالة إرنا، اليوم الإثنين، إن جثث شهداء المروحية التي تحطمت في منطقة ورزقان ینقل حالیا إلى مدینة تبريز. مضيفا أنه سيتم “نقل جثث الشهداء إلى الطب العدلي”.