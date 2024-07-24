بعد عرضه لتسمم غدائي منذ اكثر من اسبوع .. وفاة طفل في غرفة الإنعاش بسطيف

إنتقل إلى رحمة الله اليوم طفل صاحب 14 ربيعا إثر تسمم غذائي في غرفة الانعاش لأكثر من أسبوع المستشفى الجامغي محمد سعادنة عبد النور.

وتعود تفاصيل المأساة التي ألمت بسطيف اليوم منذ بداية الأسبوع الفارط التي أصيب فيها 31 شخص بحالات تسمم غذائي ينحدرون من عاصمة الولاية، عين ارنات وكذا عين عباسة بعد تناولهم وجبات شاباتي بنفس المطعم الوقت الذي اهتزّ فيه الرأي العام السطايفي بعدما دق المستشفى الجامغي محمد سعادنة عبد النور ناقوص الخطر مع تأكيده انه تم التكفل بـ 30 حالة تلقت العلاج وخرجت من الاستعجالات الطبية في نفس اليوم باستثناء طفل واحد حالته خطيرة حول على قسم الإنعاش.