بعد عرض “النهار” لمأساتها.. والي معسكر يتكفل بعلاج الطفلة ناريمان ويمنح عائلتها إعانة بناء ريفي ومساعدات

أعلن اليوم الأربعاء، والي معسكر، عن تكفله بنفقات علاج الطفلة “ناريمان” المصابة بالسرطان، كما منح عائلتها إعانة بناء ريفي، ومساعدات مالية واجتماعية.

وقد تم الإعلان عن التكفل بحالة الطفلة ناريمان، بعد عرض مأساتها، وظروفها الصحية والاجتماعية الصعبة، على قناة النهار.

واستقبل والي ولاية معسكر، حجري درفوف، صبيحة اليوم الأربعاء، بمقر الولاية الطفلة ناريمان زروقي المصابة بالسرطان، وعائلتها.

وظهر الوالي حسب ما أظهرته لقطات مصورة، جد متأثر بحالة الطفلة، حيث لم يقدر على إخفاء دموع ذرفها لحظة استقبالها، وبدا وكأنه عاجز عن الكلام.

وما زاد من تأثير المشهد، هو عندما راحت الطفلة تخبر الوالي أنها حاولت الاتصال به ثلاث مرات لعرض حالتها عليه.

حينها، قال الوالي متأثرا للطفلة “أنت اتصلت لطلب لقائي 3 مرات، وأنا أيضا أقول لك 3 مرات لبيك لبيك لبيك”.

وأوضح الوالي في حديثه أمام أفراد عائلة “ناريمان” أن مدير الصحة لمعسكر، سيقوم بدراسة ملف الطفلة للتكفل بها.

وأشار إلى أنه سيقوم بكل ما في وسعه للعمل على علاجها.

كما كان مدير الشؤون الاجتماعية حاضرا، للتكفل بالمطالب الاجتماعية للطفلة ناريمان وعائلتها.

ومنح الوالي للطفلة نريمان محفظة مدرسية، وأدوات مدرسية أيضا، وظرفا به مبلغ مالي.

كما تم الإعلان عن منح الوالي إعانة لعائلة الطفلة لبناء مسكن ريفي بدوار اولاد الخامسة ببلدية تيغنيف.

وأمر الوالي كل من رئيس دائرة تيغنيف ورئيس المجلس الشعبي لتيغنيف بالتكفل بالعائلة وتوفير كل المساعدة اللازمة لها.

من جانبها، عبرت الطفلة ناريمان، في حديثها لـ”النهار” عن فرحتها بعد أن قام الوالي بالتكفل بحالتها وبوضع عائلتها.

وعبرت الطفلة عن حلمها في أن تصبح في المستقبل شرطية، قبل أن يعدها ممثل الشرطة بتحقيق حلمها، وبرمجة يوم خاص ترافق فيه الجهاز الأمني خلال تأدية مهامه.