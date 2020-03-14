بعد عرض حالتها عبر “النهار”.. وزيرة التضامن تكرم عائلة “بوجمعة” بعين تموشنت

قامت وزيرة التضامن والأسرة و شؤون المرأة “كوثر كريكرو” خلال زيارتها التي قادتها لولاية عين تموشنت بتكريم خاص لعائلة بوجمعة، الذي سبق لقناة “النهار” بث قصة مؤثرة عن حياة الزوجين.

وخلال زيارة الوزيرة إلى عين تموشنت بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني لذوي الإحتياجات الخاصة أبدت اعجابها بوفاء الزوج هواري لزوجته فوزية المقعدة بسبب فقدانها للحركة على اثر عضة جرذ تعرضت لها ببيتها القصديري.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا التكريم الخاص يأتي لإبراز مظاهر المودة والرحمة التي تقوم عليها الأسرة الجزائرية ليبقى بذلك الزوج “هواري” مثالا يحتذى به.

و من جهة أخرى أشرفت وزيرة التضامن على تكريم الشاب “عماد” بعد رصد تلفزيون”النهار” لبورتريه يبرز إرادة الشاب وتحديه لإعاقته ببيعه للأكياس البلاستيكية في الاسواق الأسبوعية لكسب قوت يومه.

وتم تقديم لعماد دراجة نارية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.