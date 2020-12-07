بعد عرض حالتها عبر تلفزيون “النهار”.. ONDA تتكفل بعتيقة طوبال

أمرت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة للتكفل بالفنانة عتيقة طوبال.

وجاء ذلك، بعد تدهور الحالة الصحية للفنانة المحبوبة، بعد سقوطها في أحد العيادات الطبية.

ومباشرة بعد عرض حالتها عبر تلفزيون “النهار”، أمرت وزيرة الثقافة القائمين على شؤون الفنانين بـonda التكفل بحالة الفنانة.

وفي اتصال هاتفي مع الممثلة عتيقةّ، عبرت لـ”النهار اون لاين” عن سعادتها بتحرك الجهات المعنية بعد نداءها في تلفزيون النهار للنظر إلى حالتها خصوصا وأنها وحيدة.

وكانت الفنانة الكوميدية عتيقة طوبال قد طلبت من جمهورها الدعاء لها بعد تعرضها لسقوط قوي في إحدى العيادات الطبية في العاصمة، عندما كانت تقوم بحركات لإعادة التأهيل.

تجدر الإشارة، إلى أن الممثلة عتيقة أجرت عملية جراحية دقيقة جدا على مستوى الظهر، ونصحها الأطباء بأخذ الحيطة والحذر وتفادي السقوط لأن حالتها ستسوء.