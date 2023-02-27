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قناة النهار

بعد عرض حالته في “النهار”.. وزير الصحة يتكفل بحالة الطفل خالد ويؤكد: “أنا باباه سأتكفل به”

بقلم قناة النهار
بعد عرض حالته في “النهار”.. وزير الصحة يتكفل بحالة الطفل خالد ويؤكد: “أنا باباه سأتكفل به”
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/b23Rg
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