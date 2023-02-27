قناة النهار بعد عرض حالته في “النهار”.. وزير الصحة يتكفل بحالة الطفل خالد ويؤكد: “أنا باباه سأتكفل به” بقلم قناة النهار نشر في 27 فيفري 2023 - 21:39 الجزائر شارك غرِّد أرسل 117 0 رابط دائم : https://nhar.tv/b23Rg اقرأ أيضا حجز 560 قنطار من البصل و 95 قنطار من الثوم بعين ولمان كانت موجهة للمضاربة بسطيف قناة النهار 22 فيفري تشييع جثامين 3 ضحايا من حادث تيكجدة الأليم بمقبرة قايدي ببلدية برج الكيفان قناة النهار 25 فيفري صريح جدا: بعد زلـ.زال تركيا وسوريا.. الجزائريون يثمنون الهبة التضامنية قناة النهار 08 فيفري فرنسا / إحتجاج الآلاف رفضا لمشروع قانون التقاعد الذي إقترحته الحكومة قناة النهار 08 فيفري رئيس الجمهورية : أثمّن روح التعاون المستمر و التنسيق المثمر للدول الإفريقية لإسماع الصوت الإفريقي قناة النهار 18 فيفري سطيف : نقاط بيع مركب الدواجن للهضاب يوفر الدجاج ب 350 دج قناة النهار 20 فيفري بعد حصولها على التأشيرة .. الطفلة "ميليسا" تغادر أرض الوطن لتلقي العلاج بالخارج قناة النهار 09 فيفري البويرة : إستقبال خاص لوحدات الحماية المدنية المشاركة في عمليات الإنقاذ بسوريا قناة النهار 14 فيفري وقت التغيير: ماريا.. مطلقة وأم لطفلين.. ترغب بتغيير حياتها وإعادة الإرتباط من جديد قناة النهار 08 فيفري العون فارس: نفتخر كوننا جزائريين.. وما تم تحقيقه كان بفضل دعوات الجزائريين قناة النهار 15 فيفري